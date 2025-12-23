مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مصطفى محمد

علم FilGoal.com أن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر يعاني من إصابة في الكاحل قد تبعده عن مواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتعرض مهاجم نانت للإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة مصر ضد زيمبابوي التي صنع فيها هدف الفوز 2-1 في الجولة الافتتاحية.

وقال مصدر في منتخب مصر لـFilGoal.com إن مصطفى محمد تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم.

ومن المنتظر خضوع مصطفى محمد لفحوصات إضافية في الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة.

وتحوم الشكوك حول قدرة مهاجم الزمالك السابق على التعافي قبل مباراة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم الجمعة.

عقب لقاء زيمبابوي، أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن مصطفى محمد ومحمد حمدي ثنائي الفريق سيخضع لكشف طبي.

وقال إبراهيم حسن لـ FilGoal.com: "الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي سيخضع لكشف طبي".

وأتم إبراهيم حسن حديثه "بينما محمد صلاح بحالة جيدة وغير مصاب".

وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "مصطفى محمد ومحمد حمدي تعرضا لكدمات خلال مباراة زيمبابوي وسيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة".

واشتكى محمد صلاح بعد تسجيله هدف الفوز من ألم في وجه قدمه، قبل أن يتم التأكد من حالته الجيدة.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.