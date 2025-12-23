أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر المقبلة ضد جنوب إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات.

وكان منتخب مصر قد تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.

وعلى الجانب الآخر فاز منتخب جنوب إفريقيا على أنجولا بهدفين لهدف.

ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مصر الوصيف.

ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستضيف ملعب أدرار المباراة.

