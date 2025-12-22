بطولة نيريس.. نابولي يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب بولونيا

توج فريق نابولي ببطولة السوبر الإيطالي بعد الفوز على منافسه بولونيا بهدفين دون رد في النهائي.

وسجل ديفيد نيريس ثنائية نابولي.

ويعد اللاعب البرازيلي هو الأبرز في نابولي خلال مشوار البطولة إذ أحرز 3 أهداف من أصل 4 سجلهم البارتينوبي.

وكان نابولي قد انتصر على ميلان في نصف النهائي بهدفين وسجل نيريس هدفا.

وللمرة الأولى يتمكن نيريس من التسجيل مع نابولي في مباراتين على التوالي، وعامة نيريس ثاني برازيلي يحرز ثنائية في السوبر الإيطالي مع نابولي بعد أنطونيو كاريكا الذي سجل هدفين في يوفنتوس عام 1990.

وافتتح نيريس النتيجة في الدقيقة 39 من صناعة ماتيو بوليتانو قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وتعتبر هذه البطولة هي الثانية لأنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مع الفريق بعد تتويجه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بولونيا في بطولة السوبر.

ويستمر فينشينزو إيطاليانو المدير الفني لبولونيا في سلسلة النهائيات المخيبة في مسيرته التدريبية.

وخسر إيطاليانو النهائي الرابع، إذ يعود النهائي الأول ضد إنتر في كأس إيطاليا 2023، ثم نهائي كأس المؤتمر مرتين متتاليتين أمام وست هام وأولمبياكو وجميعهم رفقة فيورنتينا، والآن الخسارة من بولونيا.

video:1