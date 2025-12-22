أمم إفريقيا - السلسلة الأسوأ.. زيمبابوي تسجل أمام مصر لأول مرة منذ 12 عاما

تقدم برينس دوبي لمنتخب زيمبابوي في مباراته أمام منتخب مصر في أولى جولات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

دوبي سجل في مرمى محمد الشناوي بعد تمريرة من إيمانويل جالاي.

وبذلك فإن مصر تلقت هدفا واحدا على الأقل في آخر 5 مباريات لها بكأس أمم إفريقيا.

وهي السلسلة الأسوأ في تاريخ المنتخب بكأس الأمم منذ الفترة بين 1990 و1992، بـ 5 مباريات أيضا.

وهذا أول هدف تسجله زيمبابوي في مرمى مصر منذ 9 يونيو 2013، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 4-2، في تصفيات كأس العالم.

منذ ذلك الحين لم يتواجه المنتخبان قبل اليوم سوى في مباراة دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهت بفوز مصر 1-0.

ولم يسبق لزيمبابوي تحقيق أي فوز على الفراعنة رسميا أو وديا، حيث انتهت كل المواجهات الرسمية (4 مباريات) بفوز مصر.