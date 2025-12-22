أمم إفريقيا – أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون.. وأبو الرجال مساعدا أول

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 20:15

كتب : محمد جمال

أمين عمر - السعودية - فلسطين

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبوالرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون المقررة إقامتها الأربعاء المقبل.

وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

يضم الطاقم كل من: أمين عمر حكم ساحة، محمود أبو الرجال، مساعدًا أول، الجزائرى عادل البنا مساعدا ثانيا، الكونغولى جان جاك نادالا، حكما رابعا، الجزائرى مصطفى غربال، حكم فيديو، والتونسى هيثم قيراط، حكم فيديو مساعدا.

ويقع منتخبي الكاميرون والجابون في المجموعة السادسة بجانب كل من كوت ديفوار وموزمبيق.

ويشارك في البطولة 6 حكام مصريين وهم:

أمين عمر – محمد معروف (ساحة)

أحمد حسام طه – محمود أبو الرجال (مساعدين)

محمود عاشور – حسام عزب (فيديو)

وتقام كأس الأمم الإفريقية من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

