انتهت كرة سلة – الأهلي (75)-(69) الزمالك.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وتقام المباراة على صالة الأهلي في مقر النادي في الجزيرة.

نهاية المباراة بفوز الأهلي 75-69

ق 3: تقدم الأهلي 73-63

ق 8: تقدم الأهلي 63-59

انطلاق الفترة الرابعة والأخيرة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 60-53

ق 3: تقدم الأهلي 57-49

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 44-38

ق 2: تقدم الأهلي 39=36

ق 3: تقدم الأهلي 37-31

ق 5: تقدم الأهلي 35-27

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول 19-15

ق 3: الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 17-15

ق 5: تقدم الأهلي 17-9

ق 8: التعادل 5-5

انطلاق المباراة