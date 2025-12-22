انتهت كرة سلة – الأهلي (75)-(69) الزمالك.. فوز الأحمر

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وتقام المباراة على صالة الأهلي في مقر النادي في الجزيرة.

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الأهلي 75-69

ق 3: تقدم الأهلي 73-63

ق 8: تقدم الأهلي 63-59

انطلاق الفترة الرابعة والأخيرة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 60-53

ق 3: تقدم الأهلي 57-49

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 44-38

ق 2: تقدم الأهلي 39=36

ق 3: تقدم الأهلي 37-31

ق 5: تقدم الأهلي 35-27

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول 19-15

ق 3: الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 17-15

ق 5: تقدم الأهلي 17-9

ق 8: التعادل 5-5

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة سلة
