انتهت كرة سلة – الأهلي (75)-(69) الزمالك.. فوز الأحمر
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 20:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري لكرة السلة للرجال.
وتقام المباراة على صالة الأهلي في مقر النادي في الجزيرة.
ــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الأهلي 75-69
ق 3: تقدم الأهلي 73-63
ق 8: تقدم الأهلي 63-59
انطلاق الفترة الرابعة والأخيرة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 60-53
ق 3: تقدم الأهلي 57-49
انطلاق الفترة الثالثة
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 44-38
ق 2: تقدم الأهلي 39=36
ق 3: تقدم الأهلي 37-31
ق 5: تقدم الأهلي 35-27
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول 19-15
ق 3: الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 17-15
ق 5: تقدم الأهلي 17-9
ق 8: التعادل 5-5
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كرة سلة – الأهلي يهزم الزمالك في دوري السوبر كرة سلة - تتويج سيدات سبورتنج بلقب السوبر بعد الفوز على الأهلي خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات تسجيل محترفه الأمريكي في كرة السلة كرة سلة - الخطيب يكرم فريق السيدات بعد التتويج بلقب إفريقيا في حضور رئيس سبورتنج كرة سلة - سبورتنج يكرم هاجر عامر بعد تتويجها بلقب إفريقيا مع الأهلي كرة سلة - الاتحاد المصري لـ في الجول: سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي دوري NBA – نيويورك نيكس بطلا لكأس الإمارات بالفوز على سبيرز دوري NBA – سبيرز إلى نهائي كأس الإمارات بالفوز على أوكلاهوما.. ليضرب موعدا مع نيكس