أمم إفريقيا – مدرب مالي ساخرا: أشكر فيفا للسماح للاعبين بالانضمام لنا قبل البطولة

سخر توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب ترك اللاعبين للانضمام إلى الفريق مباشرة قبل بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكادت أن تكون رصاصة منتخب زامبيا فشنك، لكن أبى باتسون داكا إلا أن تكون قاتلة في قلب فريق مالي لتحقيق التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "لست سعيدا، أنا محبط بعد التعادل، ما زال هدفنا الوصول إلى نصف النهائي، لكن بعض الطرق تكون أصعب من غيرها".

وأضاف "أشكر فيفا على السماح للاعبين بالانضمام إلى المنتخب قبل البطولة مباشرة، أملك اثنين من أفضل اللاعبين في الفريق وهما هاماري تراوري ونياكاتي سيكو وتعرضا للإصابة في آخر مباراة في الدوري مع فريقهما، ولست متأكدا من جاهزيتهما للمباراة المقبلة".

وتابع "بغض النظر عن مشوارنا في أمم إفريقيا، لكن نريد الوصول إلى نصف النهائي والتألق في كأس العالم 2026".

وأكمل "منذ 1957 وإفريقيا تلعب كأس الأمم كل عامين، تغيير ذلك واللعب كل 4 أعوام غير صحيح، يجب أن يكون هناك احترام لإفريقيا".

ويلقب منتخب زامبيا بالرصاصات النحاسية، وهذا ما مثله داكا بالضبط في المباراة.

وسجل لاسين سينايوكو هدف مالي، بينما أحرز باتسون داكا هدف زامبيا.

وأقيمت المباراة في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا.

ويعتبر التعادل في صالح منتخب المغرب الذي فاز على جزر القمر بهدفين دون رد أمس الأحد.

وبهذا التعادل يتصدر منتخب المغرب المجموعة بـ 3 نقاط ومالي وزامبيا في المركزي الثاني والثالث بنقطة واحدة، بينما جزر القمر متذيل دون نقاط.