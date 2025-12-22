رصاصة قاتلة

مالي - زامبيا - أمم إفريقيا

كادت أن تكون رصاصة منتخب زامبيا فشنك، لكن أبى باتسون داكا إلا أن تكون قاتلة في قلب فريق مالي لتحقيق التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

ويلقب منتخب زامبيا بالرصاصات النحاسية، وهذا ما مثله داكا بالضبط في المباراة.

وسجل لاسين سينايوكو هدف مالي، بينما أحرز باتسون داكا هدف زامبيا.

وأقيمت المباراة في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا.

ويعتبر التعادل في صالح منتخب المغرب الذي فاز على جزر القمر بهدفين دون رد أمس الأحد.

وبهذا التعادل يتصدر منتخب المغرب المجموعة بـ 3 نقاط ومالي وزامبيا في المركزي الثاني والثالث بنقطة واحدة، بينما جزر القمر متذيل دون نقاط.

التشكيل

وبدأ أليو ديانج لاعب الأهلي بشكل أساسي مع مالي كقائد للفريق.

وعلى الجانب الآخر لعب باتسون داكا لاعب ليستر سيتي كمهاجم وحيد في زامبيا.

وصف المباراة

بدأ منتخب مالي بقوة في المباراة إذ سدد نيني دورجليس في الدقيقة الخامسة لكن مرت الكرة بجوار قائم مرمى زامبيا.

التهديد الأول من سينايوكو في الدقيقة 15 بعدما سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن ويلارد موانسا حارس زامبيا تصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 41 حصل منتخب مالي على ركلة جزاء سددها البلال توري لكن تصدى لها الحارس.

وفي الشوط الثاني صحح سينايوكو خطأ توري وسجل الهدف الأول في الدقيقة 62 من تسديدة داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وحاول نيني أن يضاعف الفارق في الدقيقة 70 لكن حارس زامبيا تصدى للتسديدة المقوسة.

وفي الدقيقة 73 سدد دومينيك تشاندا لاعب زامبيا مقصية لكن تصدى لها حارس مالي ببراعة.

محاولات سينايوكو لم تتوقف وحاول أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 لكن مرت الكرة بجوار المرمى بمسافة قليلة.

وفي الدقيقة 92 صدم داكا صاحب القامة القصيرة مدافعي مالي بدخوله وسطهما وأحرز التعادل من رأسية.

وأنهى الحكم المباراة بعد وتمكن منتخب زامبيا من تحقيق التعادل

زامبيا مالي أمم إفريقيا
