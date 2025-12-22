مؤتمر أرتيتا: جيسوس جاهز ومستعد للمشاركة أساسيا ضد كريستال بالاس

جابريل جيسوس النادي : أرسنال أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن جاهزية جابرييل جيسوس مهاجم الفريق للعب بشكل أساسي.

ويستضيف أرسنال فريق كريستال بالاس في تمام العاشرة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ميكيل أرتيتا أكد أن جيسوس جاهز للعب أساسياً مع أرسنال بعد عودته مؤخراً من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته لمدة عام.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "نعم، جيسوس جاهز للعب بشكل أساسي. ويمكنك أن ترى ذلك يومياً في التدريبات، ليس فقط في المباريات، كم هو متحمس. سيستحق فرصة اللعب قريباً".

وتابع "لم أفاجأ بعودة جيسوس، شاهدته منذ سبعة أشهر وهو يتدرب، وحركته ورغبته الكبيرة في العودة كانت واضحة".

وأضاف "كتب رسالة جميلة يوضح فيها ما يعنيه له كرة القدم وكيف تؤثر في حياته، وكان ذلك شيئاً رائعاً".

وواصل أرتيتا الإشادة بجيسوس قائلا: "أكبر جودة لدى جيسوس هي جمع اللاعبين معاً، وخلق ارتباط بينهم، وتوليد الكثير من عدم اليقين لدى المنافس".

وأردف "المساحات التي يتحرك فيها اليوم هي أكبر ميزاته، ويجب أن نستفيد منها. روحه القتالية ورغبته في التحضير دائماً بأفضل طريقة مذهلة، والفريق بحاجة لاستغلال ذلك".

واختتم تصريحاته "الفريق مستعد لاستخدام قدراته بالشكل الأمثل".

ويلعب الفائز من مواجهة أرسنال أمام كريستال بالاس ضد تشيلسي في نصف النهائي.