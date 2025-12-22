تشكيل أمم إفريقيا - ديانج قائد مالي أساسيا.. وساكالا وداكا يقودان هجوم زامبيا

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مالي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تشكيل مباراة مالي أمام زامبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بأمم إفريقيا.

وكان منتخب المغرب قد افتتح البطولة بالفوز على جزر القمر بهدفين دون مقابل.

ويحمل أليو ديانج لاعب الأهلي شارة قيادة مالي أمام زامبيا.

بينما يقود الثنائي فاشون ساكالا وباستون داكا هجوم منتخب زامبيا.

وجاء تشكيل مالي كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

الدفاع: عبدولاي ديباي - مامادو فوفونا - أمادو دانتي

الوسط: أليو ديانج - مامادو سنجاري - ويو كوليبالي - نيني دورجليس - لاسين سينايوكو.

الهجوم: البلال توريه - كاموري دومبيا

بينما تشكيل زامبيا كالآتي:

حراسة المرمى: ويلارد موانسا

الدفاع: ماتيوس باندا - لوبامبو موسوندا - دومينيك تشاندا.

الوسط: ميجيل تشانجا تشايوا - بينسون ساكالا - لاميك باندا - كينجس كانجوا - أوبن تيمبو.

الهجوم: فاشون ساكالا - باستون داكا.

مالي زامبيا ديانج
