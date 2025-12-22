كونتي: السوبر الإيطالي بنظامه الجديد أصبح أكثر أهمية

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لـنابولي أن نظام بطولة كأس السوبر الإيطالي بصيغته الجديدة رفع درجة الصعوبة والأهمية.

أخبار متعلقة:
السوبر الإيطالي - نابولي إلى النهائي بإقصاء ميلان بثنائية تشكيل السوبر الإيطالي - بوليسيتش أساسي مع ميلان.. وهويلوند يقود هجوم نابولي تغريم أليجري 10 آلاف يورو بعد سبّ مدير نابولي المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي

ويواجه نابولي فريق بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي على ملعب الأول بارك.

وقال كونتي في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: "الملعب هو من يصدر الحكم في النهاية. سابقا كان النهائي بين بطل الدوري وبطل الكأس، أما النظام الجديد فمثير لكنه أكثر تعقيدا بسبب وجود نصف نهائي قبل الختام، ما يجعل الكأس أكثر قيمة".

وتابع "التحضير للمباراة يتم عبر تحليل الفيديو والعمل في التدريبات. كلاعب كنت تضع جودتك في خدمة الفكرة، كمدرب تتحمل مسؤولية أكبر".

وشدد كونتي "قلت يوم تقديمي إن مدينة مثل نابولي تستحق فريقا ينافس كل عام ويقاتل على البطولات. نحاول تحقيق ذلك، وفي الموسم الماضي تسارع كل شيء بشكل مفاجئ بالنسبة لي بعدما فزنا بلقب الدوري الإيطالي".

وواصل "هذا الموسم نواصل العمل في الدوري والبطولات المختلفة لبناء أساس مستدام يدوم لفترة طويلة".

أما عن احتمالية اللجوء لركلات الترجيح فأوضح "نحدد المنفذين بناء على التدريبات ونختار القرار الصحيح أحيانا مع اللاعب. قد يجيد لاعب التنفيذ في التدريب لكن ضغط المباراة يكون مختلفا".

واختتم كونتي حديثه "الأهم هو الوصول إلى النهائي، وهذا في حد ذاته صعب جدا. في نهاية المسيرة يتذكر الناس ما حققته من بطولات. فزت بالكثير وخسرت نهائيات عديدة، وتلك الخسائر منحتني قوة داخلية لا يفهمها الكثيرون".

السوبر الإيطالي نابولي كونتي
نرشح لكم
تقرير: أستون فيلا يستفسر عن إمكانية ضم تير شتيجن في يناير تقرير: دي روسي يطمح لتدعيم هجوم جنوى بضم دجيكو تقرير: ميلان وإنتر يستهدفان 180 مليون يورو سنويا من ملعبهما الجديد بعد انضمامه لقائمة أمم إفريقيا.. ليكيب: ليون يقترب من ضم لاعب منتخب الجزائر باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا دي يونج يحذر: هذا ليس وقت توزيع الكؤوس ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق "سأتحدث مع ديكو".. فليك يكشف إمكانية التعاقد مع بديل لـ كريستينسن
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - مالي (0)-(0) زامبيا.. ديانج القائد أساسي 5 دقيقة | أمم إفريقيا
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع للمركز 35.. ولا تغييرات في القمة 11 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم 16 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - ديانج قائد مالي أساسيا.. وساكالا وداكا يقودان هجوم زامبيا 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب 47 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط 55 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر ساعة | أمم إفريقيا
مباشر كأس مصر - المصري (3)-(1) دكرنس.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519680/كونتي-السوبر-الإيطالي-بنظامه-الجديد-أصبح-أكثر-أهمية