كونتي: السوبر الإيطالي بنظامه الجديد أصبح أكثر أهمية

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لـنابولي أن نظام بطولة كأس السوبر الإيطالي بصيغته الجديدة رفع درجة الصعوبة والأهمية.

ويواجه نابولي فريق بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي على ملعب الأول بارك.

وقال كونتي في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: "الملعب هو من يصدر الحكم في النهاية. سابقا كان النهائي بين بطل الدوري وبطل الكأس، أما النظام الجديد فمثير لكنه أكثر تعقيدا بسبب وجود نصف نهائي قبل الختام، ما يجعل الكأس أكثر قيمة".

وتابع "التحضير للمباراة يتم عبر تحليل الفيديو والعمل في التدريبات. كلاعب كنت تضع جودتك في خدمة الفكرة، كمدرب تتحمل مسؤولية أكبر".

وشدد كونتي "قلت يوم تقديمي إن مدينة مثل نابولي تستحق فريقا ينافس كل عام ويقاتل على البطولات. نحاول تحقيق ذلك، وفي الموسم الماضي تسارع كل شيء بشكل مفاجئ بالنسبة لي بعدما فزنا بلقب الدوري الإيطالي".

وواصل "هذا الموسم نواصل العمل في الدوري والبطولات المختلفة لبناء أساس مستدام يدوم لفترة طويلة".

أما عن احتمالية اللجوء لركلات الترجيح فأوضح "نحدد المنفذين بناء على التدريبات ونختار القرار الصحيح أحيانا مع اللاعب. قد يجيد لاعب التنفيذ في التدريب لكن ضغط المباراة يكون مختلفا".

واختتم كونتي حديثه "الأهم هو الوصول إلى النهائي، وهذا في حد ذاته صعب جدا. في نهاية المسيرة يتذكر الناس ما حققته من بطولات. فزت بالكثير وخسرت نهائيات عديدة، وتلك الخسائر منحتني قوة داخلية لا يفهمها الكثيرون".