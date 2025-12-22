زياش يظهر لأول مرة مع الوداد ويسجل في مباراة ودية

حكيم زياش النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

ظهر حكيم زياش لأول مرة بقميص فريق الوداد ضمن استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الحالية بسبب أمم إفريقيا.

وانضم زياش لصفوف الوداد المغربي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الدحيل القطري.

ولعب زياش مع الوداد أمام النادي المكناسي في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين.

وسجل زياش هدف الوداد من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وظهر زياش بجانب نور الدين أمرابط زميله السابق في منتخب المغرب.

ويسعى زياش لاستعادة مستواه خلال الستة أشهر المقبلة من أجل العودة لصفوف المنتخب في كأس العالم.

وستكون تلك التجربة الأولى المحلية لزياش الذي وُلد في هولندا، إذ تدرج في فئات الشباب في هيرنفين قبل الانتقال لتيفينتي ثم أياكس.

وفي 2020 لعب بقميص تشيلسي وتوج مع البلوز بـ 3 ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا.

وانضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وانتقل زياش بعدها إلى الدحيل في يناير الماضي ورحل عقب مرور ستة أشهر.

ولعب زياش مع الدحيل في 13 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.