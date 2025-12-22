تقرير: بروزوفيتش لا يفكر في الرحيل عن النصر

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 10:54

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - النصر ضد اتحاد جدة

وضع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر خيار البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل في قمة أولوياته، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وينتهي عقد بروزوفيتش مع النصر بنهاية الموسم الجاري

وأوضح التقرير أنَّ بروزوفيتش لا ينوي التسرع في حسم مستقبله، حتى في حال وصول عروض من أوروبا.

أخبار متعلقة:
الرياضية: مهاجم الهلال قد ينتقل لدوري الدرجة الثانية في السعودية عمرو زكي يتحدث عن فترة غيابه وسبب عدم تحقيقه لمسيرة صلاح وعرض أستون فيلا التاريخي

إذ سيمنح النصر الأفضلية أولا، قبل دراسة باقي الخيارات المتاحة.

وأضاف التقرير أن مارسيلو يشعر بقيمته الكبيرة داخل النصر، ويؤمن بدوره المحوري في مشروع النصر الفني، سواء على صعيد مستقبل النادي أو ضمن رؤية المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الأمر الذي يجعله يتوقّع أن يُقدِّم له النادي عرضًا لتجديد عقده.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النصر لم تفتح حتى الآن ملف التجديد، ما يمنحه أحقية التفاوض مع أي نادٍ آخر ابتداءً من يناير المقبل.

وشارك بروزوفيتش مع النصر خلال الموسم الجاري في 15 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن لاعب الوسط الكرواتي انضم إلى صفوف النصر صيف 2023 قادمًا من إنتر الإيطالي.

مارسيلو بروزوفيتش النصر
نرشح لكم
الرياضية: مهاجم الهلال قد ينتقل لدوري الدرجة الثانية في السعودية الهلال يقرر إراحة لاعبيه الدوليين أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا وكيله: ميتروفيتش مستمر مع الريان.. ولا صحة لمفاوضات أهلي جدة مانشستر سيتي يوقف القيد لـ النصر السعودي بسبب 9 ملايين يورو برونو فيرنانديز: كان بإمكاني الرحيل مرتين عن مانشستر يونايتد.. وهذا سبب بقائي كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات اتحاد جدة يعدل قراره بشأن تجديد عقد فابينيو تقرير: الاتحاد السعودي يستقر على إقالة رينارد والبحث عن بديل قبل كأس العالم
أخر الأخبار
كونتي: السوبر الإيطالي بنظامه الجديد أصبح أكثر أهمية 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - حسام حسن.. القارة السمراء تعرف أمجاده 39 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: ميلان وإنتر يستهدفان 180 مليون يورو سنويا من ملعبهما الجديد 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد انضمامه لقائمة أمم إفريقيا.. ليكيب: ليون يقترب من ضم لاعب منتخب الجزائر 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم تحكيم لقاء مصر وزيمبابوي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - نايف أكرد: صعوبة مواجهة جزر القمر كونها افتتاحية.. ونحتاج لعودة سايس ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - جناح المغرب: مباريات الافتتاح لا تكون سهلة أبدا ساعة | أمم إفريقيا
زياش يظهر لأول مرة مع الوداد ويسجل في مباراة ودية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519672/تقرير-بروزوفيتش-لا-يفكر-في-الرحيل-عن-النصر