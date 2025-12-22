تقرير: بروزوفيتش لا يفكر في الرحيل عن النصر

وضع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر خيار البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل في قمة أولوياته، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وينتهي عقد بروزوفيتش مع النصر بنهاية الموسم الجاري

وأوضح التقرير أنَّ بروزوفيتش لا ينوي التسرع في حسم مستقبله، حتى في حال وصول عروض من أوروبا.

إذ سيمنح النصر الأفضلية أولا، قبل دراسة باقي الخيارات المتاحة.

وأضاف التقرير أن مارسيلو يشعر بقيمته الكبيرة داخل النصر، ويؤمن بدوره المحوري في مشروع النصر الفني، سواء على صعيد مستقبل النادي أو ضمن رؤية المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الأمر الذي يجعله يتوقّع أن يُقدِّم له النادي عرضًا لتجديد عقده.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النصر لم تفتح حتى الآن ملف التجديد، ما يمنحه أحقية التفاوض مع أي نادٍ آخر ابتداءً من يناير المقبل.

وشارك بروزوفيتش مع النصر خلال الموسم الجاري في 15 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن لاعب الوسط الكرواتي انضم إلى صفوف النصر صيف 2023 قادمًا من إنتر الإيطالي.