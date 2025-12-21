أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة

يرى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن مباريات الافتتاح في البطولات الكبرى دائما ما تكون صعبة، وذلك بعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وفاز المغرب على جزر القمر بهدفين دون رد في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وقال الركراكي عبر قناة بي إن سبورتس: "مباراة الافتتاح دائما ما تكون معقدة، سيطرنا على اللعب ولم نصنع الكثير من الفرص في الشوط الأول بالنسبة للاستحواذ".

وأضاف "تمكنا من تصحيح الوضع في الشوط الثاني مع التغييرات والشراسة الهجومية وكنا متأكدين أن الفرص ستأتي لنا".

وأتم تصريحاته "الفوز على جزر القمر بداية جيدة لنا وكان من المهم أن نفوز أمام جمهورنا حتى ندخل في المنافسة مبكرا".