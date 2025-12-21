أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 23:16
كتب : FilGoal
يرى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن مباريات الافتتاح في البطولات الكبرى دائما ما تكون صعبة، وذلك بعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية.
وفاز المغرب على جزر القمر بهدفين دون رد في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.
وقال الركراكي عبر قناة بي إن سبورتس: "مباراة الافتتاح دائما ما تكون معقدة، سيطرنا على اللعب ولم نصنع الكثير من الفرص في الشوط الأول بالنسبة للاستحواذ".
وأضاف "تمكنا من تصحيح الوضع في الشوط الثاني مع التغييرات والشراسة الهجومية وكنا متأكدين أن الفرص ستأتي لنا".
وأتم تصريحاته "الفوز على جزر القمر بداية جيدة لنا وكان من المهم أن نفوز أمام جمهورنا حتى ندخل في المنافسة مبكرا".
نرشح لكم
لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. اختبر معلوماتك في كويز لاند أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة أمم إفريقيا - حسام حسن: الكل في منتخب مصر يمتلك عقلية الفوز.. وسنفعل كل شيء لحصد اللقب أمم إفريقيا - سايس: أشعر أن إصابتي ليست خطيرة.. وأفضل التتويج باللقب عن المشاركة أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي أنوار مغربية أمم إفريقيا - أليو ديانج: هدف مالي الأول في البطولة هو التتويج باللقب