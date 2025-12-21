قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 23:11

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

دخل وليد الكرتي لاعب وسط منتخب المغرب قائمة بيراميدز استعدادا لملاقاة مسار.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على بيراميدز بثنائية.. وإنبي يقلب تأخره لفوز على طلائع الجيش إنتركونتيننتال – دانيلو: نستحق الفوز على بيراميدز.. ومباراة سان جيرمان ستكون ممتعة فيليبي لويس: قدمنا مباراة متكاملة أمام بيراميدز.. وسنواجه أفضل فريق في العالم إنتركونتيننتال – سلاح الكرات الثابتة يقصي بيراميدز من فلامنجو

ويواجه بيراميدز فريق مسار ضمن منافسات دور الـ 32 غدا الإثنين.

وشهدت القائمة غياب لاعبي بيراميدز الدوليين بسبب المشاركة مع منتخباتهم في أمم إفريقيا.

بينما تواجد وليد الكرتي المتوج بلقب كأس العرب مع منتخب المغرب منذ أيام.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم.

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى "زيكو" - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا "بوبو".

الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس.

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز أمام مسار لملاقاة الجونة في ثمن نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد بتروسبورت.

كأس مصر بيراميدز الكرتي
نرشح لكم
سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم أفشة يشارك في تدريبات الأهلي.. وموقف طاهر من الإصابة كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة كأس العاصمة – موعد مباراة غزل المحلة والأهلي مصدر من بتروجت لـ في الجول: عرض ليبي كبير وصلنا لضم حمدان.. ورغبته ستحسم وجهته عبد الناصر محمد لـ في الجول: المنظومة ضد الزمالك.. واللاعبون لا يحصلون على مستحقاتهم خبر في الجول – مالكه فينيسيوس.. الأهلي يتلقى عرضا لضم كوكا
أخر الأخبار
لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس 2 ساعة | ركن الألعاب
لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. اختبر معلوماتك في كويز لاند 2 ساعة | ركن الألعاب
أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة 2 ساعة | منتخب مصر
لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. العب لعبة تحدي الأعلام 2 ساعة | ركن الألعاب
لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل 2 ساعة | ركن الألعاب
أمم إفريقيا - حسام حسن: الكل في منتخب مصر يمتلك عقلية الفوز.. وسنفعل كل شيء لحصد اللقب 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - سايس: أشعر أن إصابتي ليست خطيرة.. وأفضل التتويج باللقب عن المشاركة 3 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519654/قائمة-بيراميدز-الكرتي-ضمن-19-لاعبا-استعدادا-لمواجهة-مسار-في-كأس-مصر