قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر

دخل وليد الكرتي لاعب وسط منتخب المغرب قائمة بيراميدز استعدادا لملاقاة مسار.

ويواجه بيراميدز فريق مسار ضمن منافسات دور الـ 32 غدا الإثنين.

وشهدت القائمة غياب لاعبي بيراميدز الدوليين بسبب المشاركة مع منتخباتهم في أمم إفريقيا.

بينما تواجد وليد الكرتي المتوج بلقب كأس العرب مع منتخب المغرب منذ أيام.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم.

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى "زيكو" - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا "بوبو".

الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس.

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز أمام مسار لملاقاة الجونة في ثمن نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد بتروسبورت.