باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا

أبدى داني باريخو نجم وسط فياريال حزنه على الخسارة أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وقال باريخو في تصريحاته عقب المباراة: "أعتقد أن الشوط الأول، باستثناء ركلة الجزاء وتسديدة في العارضة، لم يفعل برشلونة لنا أي شيء يذكر".

وأضاف "نحن متألمون من النتيجة، فهي أول هزيمة في ملعبنا، وتحديداً في الوقت الذي سنذهب فيه للعطلة".

وأوضح "ولكن إجمالا أنا فخور وسعيد بعمل الفريق، وبالطريقة التي خططنا بها للمباراة".

وأكمل "حصلنا على فرص لا حصر لها وواضحة للغاية. كان بإمكاننا إنهاء الشوط الأول متقدمين، وربما بفارق أكثر من هدف، ولكن هذا لم يحدث".

وواصل "نمر بلحظة يبدو فيها أن كل شيء يسير ضدنا، فنحن نصنع الكثير من الفرص ولا نسجل، وبأقل القليل ينجح الخصم في التسجيل".

وواصل "على الرغم من التأخر في النتيجة، وعلى الرغم من اللعب بعشرة لاعبين لدقائق عديدة أمام خصم عظيم. أعتقد أن الفريق كان جيداً جداً على مستوى السلوك والحدة

وعن طرد ريناتو قال: "وأنا في الملعب كانت لقطة سريعة. لا أعرف ما إذا كان يجب طرده أم لا، ولكن أعتقد أنه ربما بالبطاقة الصفراء كانت الأمور ستظل جيدة، وإذا تبين لاحقاً أنها حمراء، فربما يمكن لتقنية الفيديو مساعدته".

وأكمل "لكن إذا أخرج الحكم البطاقة الحمراء في اللحظة الأولى، أعتقد أنه من الصعب أن يتدخل حكام الفيديو لتغييرها. إنها قرارات تُتخذ بسرعة كبيرة، والحكم إنسان، أحيانا يخطئ وأحيانا يصيب. بفضلهم نحن نلعب أيضا، وإلا فلن نتمكن من اللعب".

واختتم فريق برشلونة عام 2025 بتصدر الدوري الإسباني عقب الفوز على فياريال ضمن منافسات الجولة 17.

وتغلب برشلونة خارج ملعبه على فياريال بهدفين دون مقابل.

وسجل هدفي برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ولامين يامال في الدقيقة 63.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة عقب خوض 18 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة طرد ريناتو فيجا لاعب فياريال مباشرة في الدقيقة 39 نتيجة تدخل قوي على لامين يامال.

ونجح برشلونة في كسر سلسلة اللاهزيمة لفريق فياريال على ملعبه في الدوري الإسباني.

وكان فياريال قد نجح في الحفاظ على سجله دون خسارة على ملعبه لـ 14 مباراة متتالية في الدوري.