دي يونج يحذر: هذا ليس وقت توزيع الكؤوس

أبدى فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة سعادته بتحقيق الفوز على فياريال في نهاية مباريات الفريق الكتالوني لعام 2025.

وقال دي يونج في تصريحاته عقب المباراة: "نحن بخير. الآن ليس الوقت الذي يتم فيه توزيع الكؤوس والألقاب، لكننا بخير".

وأضاف "نسير في الطريق الصحيح فنحن في الصدارة، ومستمرون في الكأس وفي دوري الأبطال، وسنلعب كأس السوبر، ما زلنا ننافس في جميع البطولات لذا نحن سعداء".

وأكمل "كل انتصار مهم، لكن من الجيد أن نختتم العام كمتصدرين بانتصار هنا في ملعب صعب".

واختتم "بعد الطرد ونحن متقدمون في النتيجة كنا نعلم أننا إذا أدينا جيدا يجب أن نفوز. فعلنا ذلك، والآن حان وقت الراحة قبل بذل المزيد من الجهد لاحقا".

واختتم فريق برشلونة عام 2025 بتصدر الدوري الإسباني عقب الفوز على فياريال ضمن منافسات الجولة 17.

وتغلب برشلونة خارج ملعبه على فياريال بهدفين دون مقابل.

وسجل هدفي برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ولامين يامال في الدقيقة 63.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة عقب خوض 18 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة طرد ريناتو فيجا لاعب فياريال مباشرة في الدقيقة 39 نتيجة تدخل قوي على لامين يامال.

ونجح برشلونة في كسر سلسلة اللاهزيمة لفريق فياريال على ملعبه في الدوري الإسباني.

وكان فياريال قد نجح في الحفاظ على سجله دون خسارة على ملعبه لـ 14 مباراة متتالية في الدوري.

