ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق

تحوم الشكوك داخل ليفربول بشأن إصابة ألكسندر إيزاك خلال مواجهة توتنام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على توتنام بهدفين لهدف، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أنه لم يتضح بعد مدى خطورة إصابة ألكسندر إيزاك لكنها على الأغلب ستستدعي غيابه لعدة أشهر.

وأشار التقرير إلى أنه هناك مخاوف داخل ليفربول أن يكون قد تعرض لكسر في الساق.

وكان إيزاك قد تم استبداله بعد ربع ساعة فقط من مشاركته في مواجهة توتنام.

وشارك إيزاك مع بداية الشوط الثاني بدلا من كونور برادلي المصاب.

ونجح المهاجم السويدي بالفعل من تسجيل هدف الافتتاح في المباراة بالدقيقة 56.

وتعرض إيزاك للإصابة في الدقيقة 60 ليشارك جيرمي فريمبونج بدلا منه.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بعد ما حقق انتصارين متتاليين.

ويبتعد ليفربول عن صدارة الدوري الإنجليزي بـ 10 نقاط كاملة.