أوناي إيمري: جمهور أستون فيلا فخور بما نفعله

عبر أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا عن سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد ومنافسة فريقه بقوة على الدوري الإنجليزي.

وفاز أستون فيلا على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ليصل للنقطة رقم 36 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وقال أوناي إيمري عقب المباراة لسكاي سبورتس: "أنا سعيد جدا، جماهيرنا يجب أن تكون فخورة بكل ما نفعله معًا، لأن الطريقة التي ينقلون بها الطاقة للاعبين مهمة جدا، لهذا نشعر في فيلا بارك أننا في قلعتنا".

وأضاف "الأمر رائع فعلًا مع المنافسة وأحيانًا لا نستطيع السيطرة، وأحيانًا نضطر للدفاع. كان علينا أن نكون أقوياء ومرنين وهذا ما احتجناه اليوم. لكن مع الصمود وأخذ وقتنا وبجودتنا بشكل عام يجب أن نكون فخورين بكل ما نفعله. لكن في البداية هناك صعوبات، وبالطبع يجب أن نكون واقعيين".

وأشار "بعد هذه النقاط الثلاث نحن بالطبع نستفيد، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل لنقوم به. نحن نبني الفريق بطرق مختلفة".

وأتم تصريحاته "الجانب الذهني مهم جدًا، وكل هذا يأتي من ذهننا، يجب أن نفهم حجم الفريق الذي نواجهه وكيف يمكننا المنافسة أمامه وإيقافه. كذلك قدراتنا التكتيكية. نحتاج إلى التنظيم دفاعيًا وهجوميًا للحصول على مراكز جيدة، ثم إظهار جودتنا".

