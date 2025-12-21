روجرز: المنافسة على اللقب؟ أنتم تصنعون هذه الأحاديث

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

مورجان روجرز لاعب أستون فيلا

أبدى مورجان روجرز نجم أستون فيلا سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد وتسجيل هدفي فريقه.

وقال روجرز في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "المباراة كانت مهمة جدًا. كل مباراة لها أهميتها، لكن عندما تكون أمام فريق بحجم مانشستر يونايتد فالأمر يكون مختلفًا. هو فريق صعب المواجهة، ونتائجنا أمامه لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة، لذلك كنا نريد تصحيح الوضع، وسعداء للغاية بالحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف "الجماهير هي من تصنع كرة القدم. اللعب دون جماهير ومع وجود الجماهير أشبه بلعب رياضتين مختلفتين تمامًا. الاستمتاع هنا كبير جدًا، فالدعم الجماهيري حاضر دائمًا، وهو ما ينعكس على أدائنا داخل الملعب. الجماهير تأتي في كل مباراة وتحول الملعب إلى مكان رائع للعب".

وعن هدفيه قال: "الأمر يحتاج إلى عمل شاق وساعات طويلة من المجهود. تحلم دائما بأن تسكن كل تسديدة الزاوية العليا، ومن الرائع عندما يتحقق ذلك. عليك فقط أن تواصل المحاولة، أحيانًا يكون يومك وأحيانًا لا، لكن لحسن الحظ في الفترة الأخيرة الأمور تسير بشكل جيد، وأنا سعيد بذلك".

وأكمل "أشعر بثقة كبيرة وأستمتع بكرة القدم التي أقدمها، لكن الأمر لا يتعلق بي وحدي، بل بالفريق بالكامل. أداء الفريق هو ما يمنحني هذا الإيمان والثقة، ويساعدني على أن أكون على طبيعتي داخل الملعب، وهذا هو الأهم. الانتصارات تأتي بفضل أداء الفريق ككل، وليس بفضلي وحدي، لذلك كانت مباراة كبيرة وفوزًا مهمًا".

وعن الصراع على الانضمام لمنتخب إنجلترا قال: "ألعب كرة القدم من أجل تحقيق كامل إمكانياتي، وأن أكون أفضل نسخة ممكنة من نفسي. أبذل أقصى ما لدي، أحيانًا تنجح الأمور وأحيانًا لا، لكنني أواصل العمل والاجتهاد، وأينما يأخذني ذلك الطريق فسأمضي فيه".

وبشأن الحديث عن المنافسة على اللقب قال: "هذه الأحاديث أنتم من تصنعونها، وليس نحن. تركيزنا منصب بالكامل على المهمة الحالية والتعامل مع كل مباراة على حدة".

وتغلب أستون فيلا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بذلك رفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

بينما تجمد رصيد يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع.

