دالوت: هدف روجرز كان رائعا.. وكنا نستحق تسجيل المزيد ولكن

أبدى ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد اعتقاده أن فريقه كان يستحق تسجيل المزيد من الأهداف في خسارته أمام أستون فيلا.

وقال دالوت في تصريحاته لسكاي سبورتس بعد المباراة: "كانت لنا لحظات جيدة في المباراة. ضغطنا عليهم من الأمام وكنا نعلم أنهم يفضلون اللعب بالكرات الطويلة، وإذا نجحنا في الفوز بالكرة الثانية يمكننا السيطرة على اللقاء. أعتقد أننا قمنا بذلك بشكل جيد في الشوط الأول، وخلقنا فرصة أو اثنتين".

وأضاف "الهدف الأول الذي سجلوه كان رائعا، ويجب الإشادة بمورجان روجرز، فقد كان هدفا مميزا. في الشوط الثاني حاولنا تطبيق نفس الأفكار. كنا مرتاحين في الاستحواذ، وكان بإمكاننا محاولة استغلال المساحات خلف دفاعهم لأنهم يلعبون بخط دفاع متقدم".

وتابع "قدمنا ما يكفي لتسجيل أهداف أكثر، لكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا، وهذا يلخص ما حدث اليوم".

وعن إصابة برونو فيرنانديز قال: "الأمر مؤثر للغاية. لا نعرف مدى خطورة الإصابة، لكن مجرد خروجه من الملعب يوضح مدى صعوبتها، نظرًا لقوته وشخصيته. نأمل ألا تكون الإصابة خطيرة، وأن يكون معنا في المباريات المقبلة".

واختتم "هذا هو الوقت الذي تأتي فيه الفرص لبقية اللاعبين، والوقت الذي يجب فيه أن تثبت أنك تستحق التواجد في الفريق والحصول على دقائق أكثر. هكذا يجب أن ينظر اللاعبون الذين يحصلون على الفرصة للأمر. نحن مانشستر يونايتد، وعلينا دائمًا أن نجد طريقة للفوز".

وتغلب أستون فيلا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بذلك رفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

بينما تجمد رصيد يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع.