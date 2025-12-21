أموريم: مانشستر يونايتد خسر وهو الأفضل.. وهذه طبيعة إصابة برونو

أبدى روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد اعتقاده أن فريقه كان يستحق الفوز على أستون فيلا.

وقال أموريم في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل اليوم. كنا غير محظوظين، حتى مع إصابة برونو، وخلال المباراة، وحتى في غيابه، كنا الأفضل".

وأضاف "نجحنا في إيقاف التحولات بشكل جيد، وهم قدموا مباراة قوية. قمنا بعمل جيد جدًا، لكن للأسف لن يتذكره أحد غدًا، لأن ما يهم في النهاية هو النتيجة".

وأوضح "كنا نعلم مسبقًا أن أستون فيلا يلعب بتكتل كبير داخل الملعب، وكان علينا خلق زيادة عددية في تلك المساحات، وهو ما تدربنا عليه. جربنا حلولًا مختلفة، ويمكننا الاعتماد على تشكيلات متنوعة حسب كل مباراة، وهذا يعني أننا نتطور. مرة أخرى، أرى أننا كنا نستحق أكثر بكثير اليوم، لكن الفريق الأفضل لم يفز".

وعن إصابة برونو فيرنانديز قال: "أعتقد أنها إصابة في الأنسجة الرخوة، وبالتالي سيغيب لفترة. سنرى".

وأضاف "الأمر غريب جدًا. خلال هذا الموسم، وخصوصًا في هذا التوقيت، نعاني من مشاكل كثيرة، لكن علينا التأقلم معها. أعتقد أن فليتشر خاض مباراته الأولى، وكذلك لاسي، وهذا خبر جيد، وسنحاول إيجاد الحلول والاستعداد للمباراة المقبلة".

وتابع: "عملت كمدرب لمدة ست سنوات، وحتى في سبورتنج كان الاعتماد كبيرًا على الأكاديمية، وهذا جزء من تاريخ النادي. أي مدرب يرغب في تصعيد لاعبين من الأكاديمية بدلًا من إنفاق الأموال، لأن ذلك يمنحه قيمة أكبر، لكن هدفي الأساسي هو الفوز، مع التأكد من أن اللاعبين القادمين من الأكاديمية لن يعانوا كثيرًا. أحاول فقط مساعدة النادي، سواء بالاعتماد على لاعبين من الأكاديمية أو من خارجها".

وواصل "علينا تجهيز جميع اللاعبين المتاحين لدينا للمباراة المقبلة. لا يمكننا استخدام أي شيء كذريعة، فهذه المشاكل لن يتذكرها أحد، لذلك يجب أن نتعامل معها، لأنها ستجعلنا أقوى".

واختتم "منذ بداية الموسم وأنا أرى فريقًا يتقدم للأمام، لكنه في بعض الأحيان يهدأ قليلًا أو لا يكون حاضرًا في اللحظة المناسبة للقتال. اليوم كان الوضع مختلفًا تمامًا، كنا الفريق الأفضل أمام فريق قوي على ملعبه ويمر بفترة مميزة. كنا غير محظوظين حقًا اليوم".

وتغلب أستون فيلا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بذلك رفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

بينما تجمد رصيد يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع.