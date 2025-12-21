أمم إفريقيا - مأساة الدقائق الأولى.. قائد المغرب يغادر الملعب باكيا
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 21:24
كتب : FilGoal
أصيب رومان سايس قائد منتخب المغرب في أولى دقائق المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا.
ويلعب منتخب المغرب أمام جزر القمر في أولى مباريات المجموعة الأولى على ملعب الأمير مولاي عبد الله.
وخرج سايس في الدقيقة 18، ليشارك جواد الياميق بدلا منه.
سايس غادر الملعب باكيا، متأثرا بإصابته المبكرة.
هذا كان الحدث الأسوأ في أول 20 دقيقة لمباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا، ولكنه لم يكن الحدث السيئ الوحيد لأسود الأطلس.
جاء ذلك حيث أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة 11.
11'| Morocco misses from the spot!
Morocco 🇲🇦 0-0 🇰🇲 Comoros
#UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2025#TECNOAI #TECNOAFCON2025 pic.twitter.com/hrDSzXdJza— UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 21, 2025
ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الأولى مع جزر القمر وزامبيا ومالي.
ويبحث أسود الأطلس أصحاب الأرض عن اللقب الثاني في تاريخهم، والأول منذ عام 1976.