أمم إفريقيا - مأساة الدقائق الأولى.. قائد المغرب يغادر الملعب باكيا

أصيب رومان سايس قائد منتخب المغرب في أولى دقائق المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب أمام جزر القمر في أولى مباريات المجموعة الأولى على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وخرج سايس في الدقيقة 18، ليشارك جواد الياميق بدلا منه.

سايس غادر الملعب باكيا، متأثرا بإصابته المبكرة.

هذا كان الحدث الأسوأ في أول 20 دقيقة لمباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا، ولكنه لم يكن الحدث السيئ الوحيد لأسود الأطلس.

جاء ذلك حيث أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة 11.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الأولى مع جزر القمر وزامبيا ومالي.

ويبحث أسود الأطلس أصحاب الأرض عن اللقب الثاني في تاريخهم، والأول منذ عام 1976.