خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه مع الإيفواري فريدي كوابلان لضمه في يناير

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 21:22

كتب : عمرو نبيل

الإيفواري فريدي مايكل كوابلان

أتم نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع الإيفواري فريدي مايكل كوابلان لضمه في يناير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا أتم اتفاقه لضم كوابلان في صفقة انتقال حر وذلك بعد نهاية تعاقده مع زيسكو الزامبي.

ويبلغ كوابلان من العمر 27 عاما وانضم له قبل عام قادما من سيمبا التنزاني، قبل أن ينتهي تعاقده مع زيسكو.

ولعب فريدي مع زيسكو 4 مباريات في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وشارك أمام الزمالك والمصري ونجم في تسجيل هدفا في شباك الفريق البورسعيدي.

ويضم سيراميكا 3 محترفين وهم الغاني جاستن أرثر والنيجيري صديق أوجولا، والجنوب إفريقي فخري لاكاي.

فريدي مايكل كوابلان سيراميكا كليوباترا زيسكو
