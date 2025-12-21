جيرارد مارتن: مباراة فياريال ليست بالسهولة التي بدت عليها.. وهذه أمنيتي لعام 2026

أبدى جيرارد مارتن مدافع برشلونة سعادته بتحقيق الفوز على فياريال في نهاية مباريات الفريق الكتالوني لعام 2025.

وقال مارتن في تصريحاته عقب المباراة: "كان عاما جيدا للغاية على المستوى الفردي والجماعي، ونأمل أن يكون العام القادم أفضل".

وأضاف "لقد تطورنا كثيرا منذ بداية الموسم وتحسننا في عدة أشياء. هذا أصبح ملحوظا الآن في المباريات".

وعن الفوز على فياريال في ملعبه وكسر سلسلة المباريات التي لم يهزم فيها هناك قال: "إنه فوز مهم جدا لأنه فريق صعب وفي ملعب صعب. المباراة بدت سهلة بسبب كيفية سيرها ولكنها كانت معقدة للغاية في الحقيقة".

واختتم بأمنيته للعام الجديد: "الفوز بدوري الأبطال والفوز بكل شيء".

واختتم فريق برشلونة عام 2025 بتصدر الدوري الإسباني عقب الفوز على فياريال ضمن منافسات الجولة 17.

وتغلب برشلونة خارج ملعبه على فياريال بهدفين دون مقابل.

وسجل هدفي برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ولامين يامال في الدقيقة 63.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة عقب خوض 18 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة طرد ريناتو فيجا لاعب فياريال مباشرة في الدقيقة 39 نتيجة تدخل قوي على لامين يامال.

ونجح برشلونة في كسر سلسلة اللاهزيمة لفريق فياريال على ملعبه في الدوري الإسباني.

وكان فياريال قد نجح في الحفاظ على سجله دون خسارة على ملعبه لـ 14 مباراة متتالية في الدوري.