انتهت أمم إفريقيا - المغرب (2)-(0) جُزر القُمر.. انتصار أسود الأطلس

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 20:47

منتخب المغرب - براهيم دياز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد جُزر القُمر في افتتاح أمم إفريقيا 2025.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب.

وتضم المجموعة الأولى كل من المغرب ومالي وزامبيا وجُزر القُمر.

انتهت

ق 74: جوووووول الثااااااااني.. أيوب الكعبي يسجل بضربة مقصية رائعة هدف المغرب الثاني

ق 68: ماتشامنجا يسدد كرة قوية ومباغتة تمر بجوار القائم

ق 65: مشاركة الزلزولي ورحيمي بدلا من أوناحي ورحيمي

ق 63: الحارس يمنع الثاني على مرتين ببراعة أمام هجوم المغرب

ق 59: مهاجم جزر القمر ينفرد ويراوغ المدافع ويسدد كرة أرضية يتصدى لها بونو بنجاح

ق 55: جوووول أوووول براهيم دياز يتقدم للمغرب.. تمريرة طولية من أمرابط لمزراوي الذي راوغ ومرر عرضية أرضية أودعها دياز في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: إصابة حارس جزر القمر بعد تدخل براهيم دياز عليه

ق 44: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 42: الحكم يعود لتقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء للمغرب لصالح براهيم دياز

ق 29: تسديدة من صيباري تمر بجوار القائم دون خطورة محققة

ق 27: استمرار الضغط على دفاع جزر القمر

ق 18: تغيير اضطراري أول بمشاركة جواد الياميق بدلا من رومان سايس المصاب.

ق 15: إصابة رومان سايس وسقوطه ونزول الطاقم الطبي لعلاجه

ق 11: الحارس يتصدى لركلة الجزاء ببراعة والتي سددها سفيان رحيمي

ق 7: ركلة جزاء للمغرب بعد تعرض براهيم دياز للعرقلة داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء

