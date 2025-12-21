جوان جارسيا: عندما تأتيني الكرة أحاول صدها.. وفياريال لعب جيدا بـ 10 لاعبين

أبدى جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة سعادته بالفوز على فياريال في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وقال جارسيا في تصريحاته عقب المباراة: "كنا نعلم أهمية الحصول على النقاط الثلاث في المباراة الأخيرة من العام، وقد حققنا ذلك وأنهيناه في الصدارة".

وأضاف "نحن في منتصف الموسم، ولا يزال يتبقى الكثير".

وأوضح "عندما يتواجد الخصم بنقص عددي فهذا يجعل الأمور أسهل، ولكن كنا نتمنى أن نحسم المباراة قبل ذلك بتسجيل الهدف الثاني في وقت أبكر".

وتابع "الحقيقة هي أن فياريال لعب بشكل جيد للغاية وعرف كيف يدافع بـ 10 لاعبين".

وعن الحالة الدفاعية للفريق قال جارسيا: "عندما تصلني الكرة أحاول صدها. هناك أيام أستطيع فيها فعل ذلك، وأيام أخرى لا. اليوم لحسن الحظ خرجت بنظافة شباكي وأنا سعيد بذلك".

واختتم فريق برشلونة عام 2025 بتصدر الدوري الإسباني عقب الفوز على فياريال ضمن منافسات الجولة 17.

وتغلب برشلونة خارج ملعبه على فياريال بهدفين دون مقابل.

وسجل هدفي برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ولامين يامال في الدقيقة 63.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة عقب خوض 18 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة طرد ريناتو فيجا لاعب فياريال مباشرة في الدقيقة 39 نتيجة تدخل قوي على لامين يامال.

ونجح برشلونة في كسر سلسلة اللاهزيمة لفريق فياريال على ملعبه في الدوري الإسباني.

وكان فياريال قد نجح في الحفاظ على سجله دون خسارة على ملعبه لـ 14 مباراة متتالية في الدوري.