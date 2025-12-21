تعرف على جميع ملاعب أمم إفريقيا في المغرب والمباريات المستضيفة

تنطلق بعد قليل منافسات أمم إفريقيا نسخة 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق البطولة بمواجهة بين المغرب وجزر القمر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستعرض لكم FilGoal.com جميع ملاعب البطولة والمباريات المستضيفة:

المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

السعة: 69,500

يبعد 7 كم عن وسط الرباط، ويعد من أبرز الملاعب بالمغرب.

وأُعيد بناؤه على موقع الملعب الأصلي لعام 1983، و جُدد بالكامل وتم افتتاحه في 4 سبتمبر 2025، وقد استضاف عدة مناسبات كبرى، بما في ذلك كأس العالم للأندية 2022 وكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في 2023.

المباريات التي يستضيفها:

21 ديسمبر - المغرب × جزر القمر

26 ديسمبر - المغرب × مالي

29 ديسمبر - زامبيا × المغرب

4 يناير - مباراة ثمن النهائي

9 يناير - مباراة ربع النهائي

14 يناير - مباراة بنصف النهائي

18 يناير: النهائي

الملعب الملحق الأولمبي – الرباط

السعة: 21,000

تم إنشائه خلال 9 أشهر فقط، وافتتح في 25 مايو 2025 ضمن مجمع الأمير مولاي عبد الله.

ويضم مضمار 400م معتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وعشب طبيعي، وسقف على شكل هلال، وإضاءة متقدمة.

يحتوي على مواقف تحت الأرض وغرف علاج بالتبريد واستوديو تلفزيوني وصالات للراحة.

المباريات التي يستضيفها:

23 ديسمبر - تونس × أوغندا

27 ديسمبر - بنين × بوتسوانا

30 ديسمبر - تنزانيا × تونس

المجمع الرياضي الأمير الحسن – الرباط

السعة: 22,000

يقع على موقع تاريخي لنادي الفتح الرباطي، بدون مضمار ألعاب، مع تصميم واجهة مستوحاة من الزخارف البربرية، ويوفر تهوية طبيعية وإضاءة يومية ممتازة.

يحتوي على 5 مستويات تشمل أجنحة VIP، مناطق إعلامية، ومراكز قيادة مع تسهيلات لدخول وخروج الجماهير.

المباريات التي يستضيفها:

24 ديسمبر - الجزائر × السودان

28 ديسمبر - الجزائر × بوركينا فاسو

31 ديسمبر - غينيا الاستوائية × الجزائر

6 يناير - مباراة ثمن النهائي

ملعب البريد – الرباط

السعة: 18,000

يقع في حي أكدال ويستضيف مباريات الاتحاد التواركي.

يضم عشب طبيعي، مناطق VIP، مدرجات إعلامية، ومساحات محيطة مع محلات ومطاعم.

تصميمه البسيط يوفر رؤية ممتازة من جميع المقاعد.

المباريات التي يستضيفها:

23 ديسمبر - الكونغو الديمقراطية × بنين

27 ديسمبر - أوغندا - تنزانيا

30 ديسمبر - بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية

4 يناير - مباراة ثمن النهائي

ملعب محمد الخامس– الدار البيضاء

السعة: 67,000

يقع بحي المعاريف ويعتبر من أكبر المعالم الكروية في إفريقيا.

افتتح في 6 مارس 1955، ويعرف باسم "دونور". سيستضيف 8 مباريات في البطولة.

المباريات التي يستضيفها:

22 ديسمبر - مالي × زامبيا

24 ديسمبر - بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية

26 ديسمبر - زامبيا × جزر القمر

28 ديسمبر - غينيا الاستوائية × السودان

29 ديسمبر - جزر القمر × مالي

31 ديسمبر - السودان × بوركينا فاسو

3 يناير - مباراة ثمن النهائي

17 يناير - مباراة المركز الثالث

الملعب الكبير لأغادير– أغادير

السعة: 45,480

يقع في قلب أغادير على الساحل الأطلسي. وافتتح في 11 أكتوبر 2013 ويعتبر من أحدث وأجمل ملاعب المغرب.

المباريات التي يستضيفها:

22 ديسمبر - مصر × زيمبابوي

24 ديسمبر - الكاميرون × الجابون

26 ديسمبر - مصر × جنوب إفريقيا

28 ديسمبر - الجابون × موزمبيق

29 ديسمبر - أنجولا × مصر

31 ديسمبر - موزمبيق × الكاميرون

5 يناير - مباراة ثمن النهائي

10 يناير - مباراة ربع النهائي

المجمع الرياضي لفاس – فاس

السعة: 45,000

يقع على الطريق الرابط بين فاس وصفرو، ويمزج بين الطابع المعماري المغربي التقليدي والتجهيزات الحديثة. بدأ التخطيط 1992 وافتتح 2003، ويستضيف مباريات محلية ودولية.

المباريات التي يستضيفها:

23 ديسمبر - نيجيريا × تنزانيا

27 ديسمبر - نيجيريا × تونس

29 ديسمبر - أوغندا × نيجيريا

5 يناير - مباراة ثمن النهائي

الملعب الكبير لمراكش – مراكش

السعة: 45,240

يبعد 11 كم شمال وسط المدينة، ويضم ملعبا مساعدا بسعة 5,000 مقعد مع مضمار ألعاب، ومركز إعلامي 1,000متر مربع، وتجهيزات طبية وإسعافات أولية.

المباريات التي يستضيفها:

22 ديسمبر - جنوب إفريقيا × أنجولا

24 ديسمبر - كوت ديفوار × موزمبيق

26 ديسمبر - أنجولا × زيمبابوي

28 ديسمبر - كوت ديفوار × الكاميرون

29 ديسمبر - زيمبابوي × جنوب إفريقيا

31 ديسمبر - الجابون × كوت ديفوار

6 يناير - مباراة ثمن النهائي

10 يناير - مباراة ربع النهائي

الملعب الكبير لطنجة – طنجة

السعة: 68,000

يقع 10 كم جنوب غرب طنجة، ويعرف باسم ملعب ابن بطوطة تكريما للمستكشف الشهير.

افتتح 2011، ويجمع بين الحداثة والهوية التاريخية للمدينة.

المباريات التي يستضيفها:

23 ديسمبر - السنغال × بوتسوانا

27 ديسمبر - السنغال × الكونغو الديمقراطية

30 ديسمبر - بنين × السنغال

3 يناير - مباراة ثمن النهائي

9 يناير - مباراة ربع النهائي

14 يناير - مباراة نصف النهائي