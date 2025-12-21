انتهت في الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (2)-(1) مانشستر يونايتد

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - كاسيميرو - أماد ديالو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

ق 58 جووووول روجرز يسجل الثاني لفيلا

ق 46 إصابة برونو فيرنانديز وخروجه بين الشوطين.. ليساندرو مارتينيز بدلا منه

استراحة

ق 45+3 جووووول كونيا يسجل التعادل بتسديدة رائعة من اليسار

ق 45 جوووول مورجان روجرز يسجل الأول بتسديدة قوية

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق أوناي إيمري: جمهور أستون فيلا فخور بما نفعله روجرز: المنافسة على اللقب؟ أنتم تصنعون هذه الأحاديث دالوت: هدف روجرز كان رائعا.. وكنا نستحق تسجيل المزيد ولكن أموريم: مانشستر يونايتد خسر وهو الأفضل.. وهذه طبيعة إصابة برونو المنافس الثالث مستمر.. أستون فيلا يسقط مانشستر يونايتد بثنائية روجرز التشكيل – واتكينز يقود هجوم أستون فيلا.. وتبديلات في مانشستر يونايتد بسبب غيابات إفريقيا ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر 6 دقيقة | الدوري المصري
أنوار مغربية 7 دقيقة | أمم إفريقيا
باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
دي يونج يحذر: هذا ليس وقت توزيع الكؤوس 14 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية 18 دقيقة | أمم إفريقيا
ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – اجتماع بين أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي 27 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519621/انتهت-في-الدوري-الإنجليزي-أستون-فيلا-2-1-مانشستر-يونايتد