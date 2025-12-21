انتهت في الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (2)-(1) مانشستر يونايتد
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــــــــ
ق 58 جووووول روجرز يسجل الثاني لفيلا
ق 46 إصابة برونو فيرنانديز وخروجه بين الشوطين.. ليساندرو مارتينيز بدلا منه
استراحة
ق 45+3 جووووول كونيا يسجل التعادل بتسديدة رائعة من اليسار
ق 45 جوووول مورجان روجرز يسجل الأول بتسديدة قوية
انطلاق المباراة
