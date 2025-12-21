بينهم موسيماني.. ثلاثة مرشحين لخلافة هوجو بروس في تدريب جنوب إفريقيا

دخل بيتسو موسيماني دائرة المرشحين لقيادة منتخب جنوب إفريقيا عقب منافسات كأس العالم 2026.

ويقترب هوجو بروس من نهاية مشواره مع منتخب جنوب إفريقيا، مع تبقي ما يزيد قليلا عن ستة أشهر في عقده، دون أن يحدد اتحاد الكرة خليفته حتى الان.

وكان قد أكد المدرب البلجيكي البالغ 73 عاما اعتزاله التدريب عقب كأس العالم المقبلة، بعدما قاد منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2023، وتأهيل الفريق إلى كأس العالم لأول مرة منذ 23 عاما.

ومع اقتراب موعد رحيله في يونيو أو يوليو المقبلين، كشف موقع thesouthafrican أن هناك ثلاثة مرشحين لتولي تدريب منتخب جنوب إفريقيا بعد نهاية رحلة هوجو بروس.

وكشف التقرير الجنوب إفريقي الثلاثي المرشح كالآتي:

بيتسو موسيماني

سبق أن تولى بيتسو موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا بين عامي 2010 و2012، قبل إقالته عقب الفشل في التأهل لكأس أمم إفريقيا.

ومنذ ذلك الحين حقق نجاحات كبيرة على مستوى القارة، ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ البلاد.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية: "لا يوجد وقت أفضل من الآن لتدريب منتخب جنوب إفريقيا".

سيباستيان ديسابر

قد يكون المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر خيارا مطروحا في حال رحيله عن تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية. وقاد ديسابر منتخب بلاده إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، بعد التفوق على نيجيريا الشهر الماضي.

ونجح ديسابر في إحداث تحول واضح خلال فترة قصيرة، ما يجعله مرشحا محتملا لتولي المهمة العام المقبل.

بيني مكارثي

يتولى بيني مكارثي حاليا تدريب منتخب كينيا، لكنه لم يخف رغبته في تدريب منتخب بلاده حال توفر الفرصة. وأكد المهاجم السابق استعداده لتولي المسؤولية في حال تم التواصل معه.

ويستعد هوجو بروس لخوض بطولتين مع منتخب جنوب إفريقيا قبل اعتزاله، حيث يواجه أنجولا يوم الاثنين في افتتاح مشوار الفريق بكأس أمم إفريقيا في المغرب.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وسبق أن توج منتخب جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية مرة وحيدة عام 1996 على أرضه ووسط جماهيره.