انتهت الدوري الإسباني - فياريال (0)-(2) برشلونة.. نهاية المباراة

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 17:15

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة - فرانكفورت

يحل برشلونة ضيفا على فياريال ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 43 نقطة بينما فياريال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------

نهاية المباراة

ق63 جووووول لامين يامال

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 طرد مباشر على ريناتو فيجا بعد تدخل قوي على لامين يامال

ق17 التسلل يمنع هدف كوندي بالخطأ في مرماه

ق15 العارضة تتصدى لتسديدة رافينيا

ق12 جووووول رافينيا يسجل ركلة الجزاء على يمين حارس المرمى

ق10 احتساب ركلة جزاء لصالح رافينيا

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة فياريال
