خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتشهد الجولة مواجهة الأهلي غزل المحلة والزمالك ضد سموحة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الثلاثاء 23 ديسمبر

غزل المحلة × الأهلي.. 5:00 مساء - استاد غزل المحلة.

الأربعاء24 ديسمبر

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - استاد السلام.

المقاولون العرب × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

الخميس 25 ديسمبر

حرس الحدود × المصري.. 5:00 مساء - استاد السويس الجديد.

الجونة × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - استاد خالد بشارة.

الزمالك × سموحة.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

بيراميدز × الإسماعيلي.. 8:00 مساء - استاد السلام.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.