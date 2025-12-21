خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتشهد الجولة مواجهة الأهلي غزل المحلة والزمالك ضد سموحة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الثلاثاء 23 ديسمبر

غزل المحلة × الأهلي.. 5:00 مساء - استاد غزل المحلة.

الأربعاء24 ديسمبر

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - استاد السلام.

المقاولون العرب × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

الخميس 25 ديسمبر

حرس الحدود × المصري.. 5:00 مساء - استاد السويس الجديد.

الجونة × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - استاد خالد بشارة.

الزمالك × سموحة.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

بيراميدز × الإسماعيلي.. 8:00 مساء - استاد السلام.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

