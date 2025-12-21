خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 16:35
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.
وتشهد الجولة مواجهة الأهلي غزل المحلة والزمالك ضد سموحة.
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
الثلاثاء 23 ديسمبر
غزل المحلة × الأهلي.. 5:00 مساء - استاد غزل المحلة.
الأربعاء24 ديسمبر
كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - استاد السلام.
المقاولون العرب × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.
الخميس 25 ديسمبر
حرس الحدود × المصري.. 5:00 مساء - استاد السويس الجديد.
الجونة × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - استاد خالد بشارة.
الزمالك × سموحة.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.
بيراميدز × الإسماعيلي.. 8:00 مساء - استاد السلام.
