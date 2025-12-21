ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا

شدد بوكايو ساكا لاعب أرسنال على أن فريقه هو من يتحكم في موقفه بالدوري الإنجليزي دون متابعة منافسه الحالي مانشستر سيتي.

وقال ساكا عبر سكاي سبورتس: "لقد جعلوا المباراة صعبة جدًا وهذا أيضًا يتحمل جزءًا منه أننا لم نحسم اللقاء في بعض اللحظات. نحسب لهم ذلك فاللعب هنا دائمًا ما يكون صعبًا. نحن سعداء فقط بتحقيق الفوز في النهاية".

وأضاف "أعتقد أنهم يمتلكون تنظيمًا جيدًا والطريقة التي يلعبون بها مع الجماهير تجعل اللاعبين متحمسين جدًا ويقدمون كل ما لديهم وهذا ما صعّب علينا الأمور. كانت لدينا فرص وكان بإمكاننا إنهاء المباراة في وقت مبكر".

وأكمل عن استعادة الصدارة من مانشستر سيتي: "لا توجد مشاعر خاصة تجاه ذلك. نحن نُبعد العواطف عن الأمر. نعرف فقط أننا نركز على عملنا هذا الأسبوع، وبعد الأسبوع الماضي ركزنا على القدوم إلى هنا وتحقيق الفوز وفعلنا ذلك اليوم".

وأتم تصريحاته "عدنا لصدارة جدول الترتيب، لكننا لا نتابع مانشستر سيتي كثيرًا أو الفرق الأخرى. نحن نتحكم في الوضع الآن، ونعرف أنه إذا فزنا كل أسبوع فسنظل في الصدارة".

واستعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تركها لمدة ساعتين فقط لمانشستر سيتي، وذلك بعد الفوز على إيفرتون بهدف دون رد.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 39 في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. والذي فاز على وست هام يونايتد بثلاثية.

وجاء هدف فوز أرسنال الوحيد من ركلة جزاء سجلها المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 27.

ويلعب أرسنال ضد برايتون في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

