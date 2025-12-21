جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

جيوكيريس - أرسنال

شدد فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال على أن فوز فريقه على إيفرتون أهم من اسم مسدد ركلة الجزاء في المباراة.

وقال جيوكيريس عقب المباراة عبر سكاي سبورتس: "هناك أكثر من لاعب كان يمكنه تسديد ركلة الجزاء، وهذه المرة كنت أنا من سددها. كان من المهم تسجيلها، وكان شعورًا جميلا".

وأضاف "دائما تريد تسجيل الأهداف، هذا هو الهدف الأساسي في كل مباراة بالنسبة للاعبين الهجوميين وهذا ما نسعى إليه. كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر، لكن الأهم أننا فزنا بالمباراة".

وأتم تصريحاته "أعتقد أنني أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي داخل الملعب، وبالطبع عليك أن تتعرف على النظام وطريقة اللعب، وأن تفهم دورك وتتأقلم معه. نحن نلعب بشكل جيد، ونحتل وضعية جيدة في الدوري ودوري أبطال أوروبا، لذلك علينا الاستمرار على هذا النحو."

واستعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تركها لمدة ساعتين فقط لمانشستر سيتي، وذلك بعد الفوز على إيفرتون بهدف دون رد.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 39 في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. والذي فاز على وست هام يونايتد بثلاثية.

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 24 في المركز العاشر.

وجاء هدف فوز أرسنال الوحيد من ركلة جزاء سجلها المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 27.

