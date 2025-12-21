عاد للصدارة بعد ساعتين.. أرسنال يؤمن المركز الأول بالفوز على إيفرتون

استعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تركها لمدة ساعتين فقط لمانشستر سيتي، وذلك بعد الفوز على إيفرتون بهدف دون رد.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 39 في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. والذي فاز على وست هام يونايتد بثلاثية.

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 24 في المركز العاشر.

وجاء هدف فوز أرسنال الوحيد من ركلة جزاء سجلها المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 27.

وحصل أرسنال على ركلة الجزاء بعد لمسة يد على مدافع إيفرتون جاك أوبراين أثناء إبعاد الكرة من ركلة ركنية.

واستمر غياب إيزي وجابريال عن صفوف أرسنال بسبب الإصابة.

ويلعب أرسنال ضد برايتون في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

