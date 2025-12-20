مجاهد: تقسيم القارة لـ 4 مناطق لدوري الأمم الإفريقية.. وسبب إلغاء بطولة المحليين

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 23:57

أوضح أحمد مجاهد عضو لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التي صدرت اليوم.

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس كاف إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات واستحداث بطولة دوري الأمم الإفريقية وإلغاء كأس الأمم للمحليين. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد مجاهد لـ قناة النهار: "قرار إلغاء بطولة إفريقيا للمحليين صدر لأنها تعطل البطولة المحلية ولا تحقق أرباحا للكاف أو الدول المستضيفة ولا تجذب الرعاة بالشكل الكافي وتمثل عبء على الكل، وتم الاتفاق على عدم إقامتها مجددا".

وأقيمت 8 نسخ من أمم إفريقيا للمحليين بين 2009 و2024 ويعد منتخب المغرب الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب.

وأضاف "منذ سنوات كان هناك حديث عن إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بدلا من سنتين، وأن تقام في سنوات زوجية وليست فردية".

وتابع "وتم الاتفاق على تقديم بطولة أمم إفريقيا 2029 لتقام في 2028 حتى لا تقام في 2030 وتتعارض مع كأس العالم مجددا".

وأوضح "كاف سيفتح الباب لاستضافة بطولات أمم إفريقيا 2028 و2032 و2036".

وستقام كأس أمم إفريقيا 2027 في موعدها بدول كينيا وتنزانيا وأوغندا، وستقام نسخة 2028 بشكل استثنائي ليتم من بعد إقامة البطولة كل 4 سنوات.

وأردف عن بطولة دوري الأمم الإفريقية قائلا: "تم الاتفاق على إقامة دوري الأمم الإفريقية على غرار البطولة الأوروبية، والقارة مقسمة لـ 6 مناطق في الوقت الحالي والتوجه لإعادة تقسيمها لـ 4 مناطق لتصبح شمال وشرق وغرب وجنوب".

وواصل "تم إضافة منتخب موريتانيا لمنطقة شمال إفريقيا ليصبح عدد منتخباته 6، وسيتم تقسيم المنتخبات في للمناطق الـ 3 لتضم كل منطقة 16 منتخبا، وهو ما تم الموافقة عليه من كاف".

وأتم "حتى الآن لم يضع كاف التصور النهائي لبطولة دوري الأمم الإفريقية، وسيُعلن بشكل كامل لاحقا".

وأقيمت بطولة دوري الأمم الأوروبية لأول مرة من 2018-19 وتوجت بها البرتغال مرتين كأكثر من توج باللقب.

الاتحاد الإفريقي دوري الأمم الإفريقية
