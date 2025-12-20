خبر في الجول – مالكه فينيسيوس.. الأهلي يتلقى عرضا لضم كوكا

تلقى النادي الأهلي عرضا من نادي ألفيركا البرتغالي الذي يملكه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لضم أحمد نبيل "كوكا".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يتلقى عرضا من ألفيركا البرتغالي لضم كوكا مقابل ما يقارب 170 ألف يورو.

وعلم FilGoal.com أن رغبة اللاعب هي خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وتملك فينيسيوس جونيور وشركائه ألفيركا في فبراير الماضي بنسبة 70%-80% من حصص النادي مقابل 8 ملايين يورو.

ويحتل فريق ألفيركا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 17 نقطة بالتساوي مع ريو أفي وإستوريل.

وفي الموسم قبل الماضي كان الفريق يتواجد في دوري الدرجة الثالثة ثم صعد إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، وتمكن من التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الآن.

