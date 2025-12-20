نونو سانتو: علينا مواجهة أن وست هام في مراكز الهبوط

يرى نونو إسبريتو سانتو المدير الفني لوست هام يونايتد أن فريقه لم يلعب بشكل جيد أمام مانشستر سيتي ولذلك تلقى خسارة تصعب من موقفه في جدول الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على وست هام بثلاثية دون رد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال سانتو عبر بي بي سي: "الشوط الثاني كان أفضل خاصة في البداية والشوط الأول لم يكن جيدًا، بدأنا بشكل سيء وهم سجلوا وتحكموا في المباراة، والشوط الثاني كان أفضل".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل ضعيف ولم ننفذ ما كنا نخطط له في خطة اللعب. كل شيء يصبح صعبًا عندما تهدر الهدف مبكرًا".

وواصل "شاهدت الأهداف، الكرة المرتدة كان يجب أن نتعامل معها بشكل أفضل. هذه الكرات دائمًا تصل للاعبي مانشستر سيتي. عليّ مراجعة المباراة جيدًا لتحليلها".

وعن التواجد في منطقة الهبوط في فترة السنة الجديدة قال: "هذه هي الحقيقة وعلينا مواجهتها، الأهم الآن هو التعافي والاستعداد لمواجهة فولام، لدينا الكثير من العمل لنقوم به".

وأتم تصريحاته "أنا أركز على كيفية تنفيذ الأمور وطريقة الأداء وتحسين مستوانا ومستوى اللاعبين. هذه المباريات خلال فترة الكريسماس حاسمة".

