سلوت: ننتظر الفحص الطبي لمعرفة إصابة إيزاك.. وهذا سبب التوتر ضد توتنام

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - أرني سلوت

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن سبب شعوره بالتوتر في مباراة فريقه ضد توتنام رغم تحقيق الفوز.

وفاز ليفربول على توتنام بهدفين لهدف، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عبر بي بي سي: "في كرة القدم دائمًا تتذكر الدقائق الأخيرة، وكانت أسوأ دقائق في مجمل أداءنا."

وأضاف "إذا استطعت أن أهدأ قليلًا وأمحو ذلك من ذاكرتي، أعتقد أن هناك الكثير مما يعجبني في أدائنا. لقد وقفت هنا مرات عديدة وأعجبت بأداء الفريق كثيرًا، لكننا لم نتمكن من الحصول على الثلاث نقاط".

وأكد "الآن في جزء كبير في المباراة أعجبني الأداء وقد حصلنا على الثلاث نقاط".

وعن لماذا كانت النهاية متوترة قال: "لم نحافظ على الكرة عندما كانت بحوزتنا. ركلناها بعيدًا، وأخذوا عدة ضربات حرة ورميات تماس وركنيات، أصبح الوضع فوضويًا وعصبيًا جدًا".

وأشار "كان لدينا سيطرة جيدة على المباراة. 6 مباريات دون هزيمة، 4 انتصارات وتعادلان. نحن بالتأكيد لسنا مثاليين بعد، لكن كلا مهاجميْنا سجلوا. مرة أخرى هناك نقاط إيجابية يمكن أخذها من المباراة".

وأوضح "في الدوري الإنجليزي لا توجد مباراة مملة أبدًا. إذا لعب الفريق الآخر بعشرة لاعبين، يصبح الجناحان مهمين جدا، ولذلك جيريمي فريمبونج هو من صنع الهدف الثاني".

وفسر "ثلاث نقاط خارج الأرض ضد توتنهام شيء رائع. إنه ملعب صعب للذهاب إليه، وفريق جيد للعب ضده. بالطبع خسروا الأسبوع الماضي، لذا أرادوا التعويض أمام جماهيرهم. بالنسبة لنا، كان الهدف الفوز مرة أخرى لأننا نحتاج إلى الانتصارات لتحسين ترتيبنا في الدوري، وهذا ما حققناه في النهاية".

وعن إصابة إيزاك وفريمبونج قال في نهاية حديثه: "سوف ننتظر ونرى. الوقت قصير جدًا بعد المباراة للحديث عن الأمر، أخرجت فريمبونج لأنني لم أرد اللعب بعشرة لاعبين، لذا إصابته بخير. أما إيزاك وبرادلي فسوف ننتظر ونرى. الشيء الجيد أننا لدينا أسبوع قبل المباراة التالية، لذا نأمل أن يكون لدينا عدد كافٍ من اللاعبين متاحين للعب مرة أخرى".

ليفربول الدوري الإنجليزي سلوت إيزاك
