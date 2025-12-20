كأس عاصمة مصر - منسي في +99 يخطف فوز قاتلا لـ الزمالك ضد الحرس

خطف الزمالك انتصارا قاتلا أمام حرس الحدود في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل للزمالك عمرو ناصر وناصر منسي فيما سجل محمد بيومي هدف الحرس.

ورفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.

فيما حصد الحرس نقطته الأولى في البطولة بعدما حصل على راحة في الجولة الأولى.

وتقدم الزمالك برأسية عمرو ناصر في الدقيقة 16 من ركنية نفذها خوان بيزيرا.

وأهدر بعدها بيزيرا ثم عمر ناصر انفرادين صريحين لإضافة الهدف الثاني وتعزيز التقدم.

وفي الدقيقة 37 استغل محمد بيومي خطأ دفاع الزمالك وسدد كرة رائعة على يسار مهدي سليمان محرزا التعادل للضيوف.

في الشوط الثاني تألق الحارس في التصدي لفرصة عمرو ناصر وأبعدها بأطراف أصابعه لركنية في الدقيقة 63.

وشارك ناصر منسي وعمر جابر في الدقيقة 67 لتنشيط أداء الزمالك الهجومي.

وفي الدقيقة 69 احتسب الحكم ركلة جزاء لخوان بيزيرا بعد تعرضه لدفع من إبراهيم عبد الحكيم مدافع الحرس.

وبعد 3 دقائق من انتظار قرار حكم تقنية الفيديو ألغى الحكم قراره.

واستمر ضغط الزمالك بحثا عن التقدم فيما اعتمد الضيوف على المرتدات لكن دون تشكيل أي خطورة على المرميين.

وفي الدقيقة 90+2 كادت تسديدة مباغتة من أنس وائل أن تخطف الفوز للزمالك لكن العارضة أنابت عن الحارس.

وفي الدقيقة 90+5 احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بداعي وجود عرقلة من بيزيرا على فوزي الحناوي.

انتظر الحكم مجددا قرار الفيديو واحتسب في النهاية خطأ من خارج منطقة الجزاء وأشهر بطاقة صفراء ثانية للحناوي وبطاقة حمراء.

وفي الدقيقة 90+9 من الركلة الحرة سجل ناصر منسي برأسية هدف الفوز القاتل.

video:1

وفي نفس المجموعة وعلى استاد الإسكندرية تعادل سموحة مع الاتحاد السكندري بدون أهداف.

وحقق الاتحاد نقطته الثانية في المركز الرابع، فيما حقق سموحة نقطته الأولى.