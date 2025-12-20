انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0)-(1) أرسنال.. فوز جديد للمدفعجية

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 27: جوووول أول جيوكيريس

ق 25: ركلة جزاااااء

ق 24: مطالبات بركلة جزاء

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي إيفرتون
