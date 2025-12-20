انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0)-(1) أرسنال.. فوز جديد للمدفعجية
السبت، 20 ديسمبر 2025 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز أرسنال
ق 27: جوووول أول جيوكيريس
ق 25: ركلة جزاااااء
ق 24: مطالبات بركلة جزاء
انطلاق المباراة
