تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام أيفرتون

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

أرسنال - أتليتكو مدريد - فيكتور جيوكيريس

يقود فيكتور جيوكيريس هجوم فريقه أرسنال في مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال ضد إيفرتون في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب هيل ديكسون.

كما عاد أوديجارد للمشاركة بشكل أساسي في خط وسط أرسنال.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تمبر – ويليام ساليبا – هينكابي – ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زومبيمندي – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – تروسارد

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويأتي إيفرتون في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أرسنال الدوري الإنجليزي إيفرتون
