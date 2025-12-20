كورتيس جونز: صلاح أعتذر لزملائه في ليفربول

كشف كورتيس جونز لاعب ليفربول عن اعتذار محمد صلاح نجم الفريق لزملائه بعد تصريحاته التي أثارت جدلا كبيرا.

وصب صلاح غضبه بعد جلوسه على مقاعد البدلاء ضد ليدز يونايتد لـ 3 مباريات متتالية ما تسبب في استبعاده عن مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وقال جونز لاعب ليفربول لـ شبكة سكاي سبورتس: "محمد صلاح رجل مستقل ويستطيع قول ما يشاء".

وأضاف "صلاح أعتذر لنا وأخبرنا أنه إذا تأثر أي شخص منا بما قاله فهو يتأسف".

وأكمل "صلاح كان إيجابيا للغاية بنفس الابتسامة العريضة، أعتقد أن هذا جزء من رغبته في الفوز".

وأردف "أتفهم أن هناك طرق معينة للتعامل مع الأمور، إذا كان راضيا بالجلوس على الدكة ولا يرغب في المشاركة والمساعدة فأعتقد أن هذه مشكلة حقيقية".

وتابع "ربما لم يعبر صلاح عن رأيه بالشكل الأمثل في تلك اللحظة، لكن لم يكن القصد أبدا التأثير على الفريق أو الجهاز الفني أو المدرب أو أي شخص آخر".

وأتم "تجاوزنا ذلك الآن، ونحن منسجمون كفريق، ونلعب بشكل جيد، وبدأنا نحقق الانتصارات".

الأزمة انتهت بمشاركة صلاح ضد برايتون وشارك كبديل وصنع هدفا في الفوز بثنائية قبل السفر للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.