ريندرز: يجب أن نواصل الضغط على أرسنال.. وسعيد بهدفي الأول في ملعبنا

أكد تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي على أن فريقه يجب أن يواصل تحقيق الانتصارات من أجل الضغط أكثر على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على وست هام بثلاثية دون رد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال ريندرز عبر بي بي سي: "في بداية الشوط الثاني لم نبدأ بشكل جيد، في الجزء الأكبر من المباراة سيطرنا على اللعب، وكان بإمكاننا خلق فرص أكثر لو كنا أكثر ثقة في بعض المواقف".

وحول التأقلم مع الفريق قال: "أعتقد أن هذا جديد لكل لاعب يأتي إلى هنا. طريقة اللعب مختلفة عن أنديتي السابقة، والزملاء ساعدوني كثيرًا في التأقلم وأشعر بأنني مستقر هنا".

وواصل "الأمر جيد. حققنا سلسلة جيدة جدًا من النتائج وعلينا الاستمرار، لم تنتهِ الأمور بعد، نواصل الضغط على أرسنال، وهذا وقت جيد قبل الكريسماس بهذه الطريقة".

وأردف "شعور رائع أن أسجل أخيرا على ملعبنا. انتظرت هذا الوقت طويلًا، واليوم كان اليوم المناسب، سعيد أيضًا بفوزنا بالمباراة".

وعن تمريرة هالاند له قال "تمريرة رائعة، استلم الكرة من ريان شرقي وكان عليه أن يفكر بسرعة ليمررها لي، ثم استطعت التسديد وإحراز الهدف".

وعن المنافسة على اللقب قال: "كان علينا الحفاظ على الثقة، وكل لاعب يريد الفوز في كل مباراة، ومع الثقة والعقلية يمكنك القيام بذلك. هذا يُظهر كم الجودة التي نمتلكها وكم تطورنا كفريق. إنه عمل جيد منا وعلينا الاستمرار".

وشدد "علينا أن نواصل الضغط على أرسنال، هم فوقنا ليس الآن ولكن من قبل، وعلينا أن نحافظ على الضغط".

وأتم تصريحاته "علينا جميعا أن نفعل ذلك. علينا أن نظهر في كل مباراة أننا نمتلك الجودة ونلعب بلا خوف. لقد فعلنا ذلك بشكل جيد جدا".

ورفع سيتي رصيده لـ 37 نقطة في الصدارة متفوقا على أرسنال بنقطة وحيدة الذي سيلعب بعد قليل ضد إيفرتون.

