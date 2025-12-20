مدرب فياريال: يامال ناضج مثل لاعب يبلغ 30 عاما

أشاد مارسيلينو المدير الفني لفريق فياريال بلاعب برشلونة لامين يامال قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني، ووصف نضج اللاعب بأنه يشبه لاعبًا في الثلاثين من عمره رغم صغر سنه.

ويلعب برشلونة ضد فياريال غدا الأحد ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "برشلونة فريق قوي جدًا في الدوري، لديهم أسلوب واضح في التمرير واللعب الجماعي".

وأضاف "لامين يامال لاعب مميز جدًا. ما يلفت النظر هو نضجه داخل الملعب، أشعر أن لديه نضج لاعب يبلغ 30 عاما".

وأضاف المدرب: "نعرف جيدًا صعوبة مواجهة برشلونة، خصوصًا في ظل النتائج التي يحققها والأسلوب الذي يلعب به. نحن نستعد بقوة للمباراة ونريد تقديم أفضل ما لدينا".

ويحتل برشلونة صدارة تريتب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

فيما يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة ولكنه لعب مباراتين أقل.