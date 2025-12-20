جوارديولا: يجب أن نتحسن في بعض الأشياء.. وأشكر هالاند

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه عليه التحسن في بعض الحالات الدفاعية، ليظهر أكثر صلابة في المباريات المقبلة.

وفاز مانشستر سيتي على وست هام بثلاثية دون رد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب المباراة بعر بي بي سي: "بعض اللحظات كانت جيدة جدًا، وأوقات أخرى لم تكن كذلك. لكن هذا جيد، لدينا هامش للتحسن. دفاعيًا نحن جيدون جدًا في الكثير من النواحي مع الاندفاع والضغط. لكن مع الكرة ما زلنا بعيدين عما يجب علينا فعله".

وأضاف "أتيحت لهم عدة فرص لأن مواقعنا للعب لم تكن جيدة وهذه هي المشكلة. كان الوضع مشابهًا لما حدث ضد ليدز. لديهم جودة في بعض اللاعبين مثل باكيتا وكريسنسيو وسمرفيل، وكنا في مواقف خطيرة عدة مرات".

وأكمل "لم نكن في المواقع الصحيحة مع الكرة، وما زلنا لا نتحلى بالشجاعة الكافية لاختراق الخطوط والقيام بذلك، لكنني سعيد جدًا بموقعنا في جدول الترتيب، نحن قريبون من قمة الدوري".

وواصل "في دوري أبطال أوروبا نحن هناك، ونصف نهائي كأس كاراباو. نفتقد الآن سبعة لاعبين، خمسة مصابين، واثنان في كأس الأمم الإفريقية وهذا صعب التعامل معه عبر عدة مباريات. لكن علينا التحسن."

عن إيرلينج هالاند قال: "يسجل الكثير من الأهداف لنا، لكن اليوم علي أن أشكره على الحدة والاندفاع. هو وفيل فودين، ونيكو أوريلي ساعدونا كثيرًا بالاندفاع والضغط".

وسجل هالاند ثنائية ليصل إلى هدفه رقه 19 في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

