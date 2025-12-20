هل يكون أول الهابطين؟ برينتفورد يزيد أوجاع ولفرهامبتون

واصل ولفرهامبتون نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي وخسر أمام ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد، في الجولة 17 من المسابقة.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقطتين في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 33 في المركز الـ13.

وسجل ثنائية برينتفورد المهاجم الشاب كين لويس بوتر.

في مباراة أخرى تعادل بيرنلي مع ضيفه بورنموث بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى النقطة 11 ويستمر في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وزاد رصيد بورنموث إلى النقطة 22 في المركز الـ14.

سجل هدف بورنموث أنطوان سيمينيو، بينما جاء هدف بيرنلي عن طريق أرماندو بروخا.

كما تعادل سندرلاند سلبيا مع برايتون، ليصل إلى النقطة 27 في المركز السادس، ويرتفع رصيد برايتون إلى النقطة 24 في المركز التاسع.

