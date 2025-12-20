هل يكون أول الهابطين؟ برينتفورد يزيد أوجاع ولفرهامبتون

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

برينتفورد - كين لويس بوتر

واصل ولفرهامبتون نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي وخسر أمام ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد، في الجولة 17 من المسابقة.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقطتين في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 33 في المركز الـ13.

أخبار متعلقة:
فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني ضحية جوارديولا المفضلة.. مانشستر سيتي يرتقي للصدارة مؤقتا بانتصار على وست هام بسبب الحالة الاقتصادية.. تقرير: برشلونة يعتمد كليا على عودة أراوخو

وسجل ثنائية برينتفورد المهاجم الشاب كين لويس بوتر.

في مباراة أخرى تعادل بيرنلي مع ضيفه بورنموث بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى النقطة 11 ويستمر في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وزاد رصيد بورنموث إلى النقطة 22 في المركز الـ14.

سجل هدف بورنموث أنطوان سيمينيو، بينما جاء هدف بيرنلي عن طريق أرماندو بروخا.

كما تعادل سندرلاند سلبيا مع برايتون، ليصل إلى النقطة 27 في المركز السادس، ويرتفع رصيد برايتون إلى النقطة 24 في المركز التاسع.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

الدوري الإنجليزي برينتفورد ولفرهامبتون
نرشح لكم
ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء عاد للصدارة بعد ساعتين.. أرسنال يؤمن المركز الأول بالفوز على إيفرتون نونو سانتو: علينا مواجهة أن وست هام في مراكز الهبوط توماس فرانك: فخور بلاعبي توتنام.. ولا أتفق مع الطردين سلوت: ننتظر الفحص الطبي لمعرفة إصابة إيزاك.. وهذا سبب التوتر ضد توتنام انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0)-(1) أرسنال.. فوز جديد للمدفعجية ليفربول يواصل انتصارته بالفوز على توتنام المنقوص لاعبين
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر 29 دقيقة | أمم إفريقيا
كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مبابي: سعيد بمعادلة رقم قدوتي رونالدو مع ريال مدريد 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: الفوز أهم من مسدد ركلة الجزاء 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بسبب نتائج مصر في كأس العرب.. اتحاد الكرة يقرر رحيل اللجنة الفنية ساعة | منتخب مصر
الثالث تواليا.. يوفنتوس ينتصر على روما ويقترب من المربع الذهبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519551/هل-يكون-أول-الهابطين-برينتفورد-يزيد-أوجاع-ولفرهامبتون