ضحية جوارديولا المفضلة.. مانشستر سيتي يرتقي للصدارة مؤقتا بانتصار على وست هام

ارتقى مانشستر سيتي للصدارة مؤقتا بعد الفوز على وست هام بنتيجة 3-0 في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

سجل أهداف سيتي كل من إرلينج هالاند (2) وتيجاني رينيدرز.

وحقق جوارديولا مدرب سيتي 17 انتصارا من أًصل 19 مواجهة وتعادل في 2، ليصبح وست هام أكثر فريق فاز عليه في الدوري الإنجليزي.

ورفع سيتي رصيده لـ 37 نقطة في الصدارة متفوقا على أرسنال بنقطة وحيدة.

فيما ظل وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة ومهددا بالهبوط.

وصف المباراة

في الدقيقة 5 استغل هالاند عرضية فودين الذي شتتها الدفاع بشكل خاطئ وأودع الكرة في الشباك بسهولة معلنا تقدم سيتي مبكرا.

video:1

استمر سيتي مستحوذا على الكرة وضاغطا على هجوم وست هام الذي لم يشكل أي خطورة محققة على مرمى دوناروما.

وتألق أريولا حارس وست هام في منع هدف محقق من تيجاني رينيدرز في الدقيقة 35.

لكن بعد 5 دقائق لم يستطع الفرنسي منع الهولندي من التسجيل.

ففي الدقيقة 40 مرر ريان شرقي لهالاند داخل منطقة الجزاء الذي بدوره مرر لرينيدرز الذي أطلق تصويبة أعلى الشباك محرزا الثاني.

video:2

شوط أول انتهى بثنائية سيتي ودون أي تسديدة من وست هام صوب دوناروما.

في بداية الشوط الثاني حاولت كتيبة نونو سانتو العودة في اللقاء لكن دوناروما كان في الموعد مانعا تسديدة سامرفيل في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 69 استغل هالاند مجددا تشتيت خاطئ محرزا الهدف الثالث.

ورفع هالاند رصيده لـ 19 هدفا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ووصل لـ 104 هدفا في الدوري الإنجليزي متخطيا كريستيانو رونالدو.

وتألق دوناروما ومنع فرصة محققة من سامرفيل قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

هدأت أحداث اللقاء مع التغييرات، وأهدر هالاند انفرادا في الدقيقة 90+3 لكن كرته مرت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بثلاثية.