فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 18:28

عبر فولتماده مهاجم نيوكاسل عن شعوره بالتعجب بعد تعادل فريقه مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وتعادل تشيلسي مع نيوكاسل بهدفين لكل فريق، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وسجل المهاجم الألماني ثنائية نيوكاسل في المباراة.

وقال فولتماده بعد المباراة لـ بي بي سي: "ليس جيدًا أن نفرط في التقدم بهدفين، لعبنا شوطًا أول مذهلًا بطاقة كبيرة وضغطنا بشكل رائع. في الشوط الثاني قدمنا أداءً جيدًا أيضًا، لكن من سوء الحظ أننا استقبلنا هدفين من موقفين لا نستقبل منهما أهدافًا عادة".

وأضاف "إذا رأيتم كيف لعبنا في الشوط الأول، فنحن قادرون على الفوز أمام أي فريق. لا أعرف لماذا استقبلنا هدفين، هذا ما حدث. سنواصل العمل وربما في المرة المقبلة نتمكن من اللعب بنفس المستوى لمدة 90 دقيقة".

وعن تسجيله ثنائية بعد هدفه العكسي أمام سندرلاند الأسبوع الماضي قال: "الأسبوع الماضي لم يكن جيدًا بالنسبة لي ولا المباراة أيضًا. عندما دخلت مباراة كأس الرابطة يوم الأربعاء هتف الجمهور باسمي، وكان ذلك رائعًا للغاية. شعرت بسعادة كبيرة وعرفت أنهم ما زالوا يحبونني رغم أنني سجلت هدفًا في مرماي. أردت أن أقدم أداءً جيدًا ضد تشيلسي وأعتقد أنني فعلت ذلك. أود فقط أن أشكر الجماهير لأنهم ما زالوا داعمين لي".

وتأخر تشيلسي في الشوط الأول بهدفين قبل أن يعود ويتعادل في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 23 في المركز الـ11.

