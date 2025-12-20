في 122 مباراة أقل.. هالاند يتخطى أهداف رونالدو بالدوري الإنجليزي

واصل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما سجل هدفين لفريقه في شباك وست هام يونايتد ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وسجل هالاند هدفه رقم 104 في الدوري الإنجليزي ليتخطى رقم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق.

لكن هالاند يتفوق على رونالدو بعدما سجل نفس عدد الأهداف في 113 مباراة، وبفارق عدد مباريات أقل بـ122 مباراة.

وأصبح هالاند أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم بدون احتساب ركلات جزاء برصيد 18هدفا.

متفوقا على كيليان مبابي (13 هدفا) وهاري كين (12 هدفا).

ولا يزال هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي حتى الآن برصيد 19 هدفا.

وأيضا أصبح هالاند ثالث لاعب غير إنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر في الدوري الإنجليزي ضد وست هام بعد جيمي فلويد ومحمد صلاح.

